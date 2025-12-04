Ragazza scomparsa in Salento, si indaga per istigazione al suicidio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio

Cronaca

Continuano le ricerche della 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre scorso. Al momento la famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio

ascolta articolo

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dallo scorso 24 novembre.

La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di Lecce nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa della studentessa. 

La vicenda e le indagini

Nelle scorse ore è stato sequestrato il telefonino di un ragazzo di 30 anni che avrebbe incontrato Tatiana la sera del 24 novembre e che sarebbe stato l'ultimo a incontrarla, almeno a quanto si è riusciti a ricostruire sinora: gli inquirenti vaglieranno la possibile presenza di messaggi tra loro. Così come è stato confermato nelle scorse ore la 27enne aveva anche acquistato anche dei biglietti per raggiungere Brescia dove vive il suo ex fidanzato che però non sarebbero stati mai utilizzati. Fonti vicine alla famiglia evidenziano che al momento che i parenti della ragazza "non puntano il dito contro nessuno e la speranza è che Tatiana possa tornare quanto prima nella sua casa a Nardò". Al momento - riferiscono le stesse fonti - non ci sono "elementi che possano avvalorare una piuttosto che un'altra tesi" sulla sua scomparsa.

L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 dicembre 2025 ANSA / Protezione civile ++FOTO DIFFUSA DALL PROTEZIONE CIVILE - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Approfondimento

Continuano ricerche di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa in Puglia

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

Cronaca

È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

29 foto

Femminicidio vicino Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne

Cronaca

Sadjide Muslija è stata uccisa nella sua abitazione a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Il...

Ragazza scomparsa in Salento, si indaga per istigazione al suicidio

Cronaca

Continuano le ricerche della 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si...

Garlasco, gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura

Cronaca

Dalle analisi condotte dagli esperti nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'ambito...

Cronaca: i più letti