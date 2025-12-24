Meteo, che tempo farà e dove nevicherà a Natale. Le previsioni

Tutta la settimana di Natale sarà caratterizzata da un profondo vortice depressionario, ribattezzato “Ciclone Natalizio”, che interesserà gran parte del Paese. Questa struttura barica resterà attiva almeno fino a Santo Stefano e porterà condizioni di instabilità diffuse durante le giornate clou delle feste. Vigilia, Natale e Santo Stefano saranno segnati dal maltempo su molte regioni. Le piogge più intense sono attese al Nord e su gran parte del Centro tra il 24 e il 25 dicembre, mentre a Santo Stefano le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto sulle regioni centro-meridionali, a causa di uno spostamento del vortice verso le Baleari.

Neve - ©IPA/Fotogramma