Meteo, che tempo farà e dove nevicherà a Natale. Le previsioni

Introduzione
Torna la neve a Natale. Le festività saranno accompagnate da una fase di maltempo diffuso su gran parte della Penisola, con piogge, vento e nevicate anche a quote relativamente basse. Secondo gli ultimi aggiornamenti, un vortice depressionario condizionerà il tempo almeno fino a Santo Stefano, con un miglioramento atteso tra il 26 dicembre e il weekend successivo. Alcuni modelli ipotizzano inoltre un ulteriore calo delle temperature entro la fine dell’anno. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Il “ciclone natalizio” sull’Italia
Tutta la settimana di Natale sarà caratterizzata da un profondo vortice depressionario, ribattezzato “Ciclone Natalizio”, che interesserà gran parte del Paese. Questa struttura barica resterà attiva almeno fino a Santo Stefano e porterà condizioni di instabilità diffuse durante le giornate clou delle feste. Vigilia, Natale e Santo Stefano saranno segnati dal maltempo su molte regioni. Le piogge più intense sono attese al Nord e su gran parte del Centro tra il 24 e il 25 dicembre, mentre a Santo Stefano le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto sulle regioni centro-meridionali, a causa di uno spostamento del vortice verso le Baleari.
Venti forti e neve per tutta la settimana
La presenza del vortice ciclonico favorirà un deciso rinforzo dei venti. Prevarranno correnti di Scirocco sulle regioni tirreniche e al Sud, mentre al Nord soffieranno venti orientali, con Bora sostenuta in particolare sull’alto Adriatico. Atteso anche un aumento del moto ondoso, soprattutto intorno alle Isole Maggiori. Le nevicate saranno copiose su tutto l’arco alpino, in particolare sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri. Sulle cime piemontesi gli accumuli potrebbero raggiungere i 250 centimetri entro il 27 dicembre. Particolare attenzione al Cuneese, dove la neve potrà spingersi a quote più basse rispetto al resto delle Alpi occidentali, arrivando localmente fino alle colline.
Le previsioni per la Vigilia di Natale
La giornata della Vigilia sarà contrassegnata da condizioni di maltempo al Nord, sulle regioni tirreniche, in Umbria e sulle Marche. Sono previste precipitazioni anche moderate o localmente intense (soprattutto in Romagna e sul Lazio). Tempo più asciutto al Sud, eccetto in Campania dove pioverà parecchio. Neve diffusa sulle montagne.
Neve anche la notte di Natale
Per quanto riguarda proprio la notte di Natale, correnti fredde di origine artica daranno nuovo impulso al ciclone mediterraneo, favorendo un calo della quota neve al Centro-Nord. Si tratta delle cosiddette “nevicate da rovesciamento”, con fiocchi grandi e pesanti che possono creare disagi alla viabilità.
Neve: dove è prevista
Secondo gli ultimi aggiornamenti, la neve si farà vedere fino a quote collinari (250/300 metri) su Piemonte ed Emilia Romagna; mentre su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è attesa a quote leggermente più elevate. Sugli Appennini, invece, avremo fiocchi dai 1000/1300 metri di quota.
Accumuli eccezionali in montagna
Sulle Alpi Occidentali sono previste vere e proprie bufere con accumuli oltre il metro in località come Prato Nevoso, Limone Piemonte, Sestriere e Courmayeur. Entro la fine della settimana sono attesi accumuli fino a 2 metri oltre i 1800-2000 metri su Piemonte e Valle d’Aosta, con punte che potrebbero superare i 3 metri oltre i 2500 metri. In alcune aree non si escludono eventi di carattere eccezionale per quantità e persistenza delle precipitazioni.
Rischio valanghe in aumento
Dopo le abbondanti nevicate, il pericolo valanghe aumenterà notevolmente a causa del manto inconsistente e della elevata quantità di neve caduta in pochissimo tempo. Gli esperti, raccomandano prudenza e di evitare attività fuori pista, soprattutto oltre i 1800 metri, dove il rischio sarà elevato.
Gelo in arrivo a Capodanno
Per Capodanno si profila un possibile cambio di scenario sul fronte meteo. Le proiezioni indicano una svolta fredda legata all’irruzione di masse d’aria artica, provenienti dal Polo Nord, che potrebbero raggiungere anche l’Italia. L’attenzione è puntata sull’ampia area tra Scandinavia e Russia, dove si sta consolidando un vasto serbatoio di aria artico-continentale molto fredda: una sua possibile discesa verso l’Europa potrebbe innescare più ondate di gelo a cavallo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Resta da valutare l’eventuale interazione con una zona di bassa pressione sul Mediterraneo, che potrebbe favorire anche nevicate a bassa quota.
Le previsioni del 24 dicembre
- Al Nord, giornata instabile con cielo coperto e precipitazioni possibili ovunque. Nevicate sulle Alpi a quote inferiori ai 1000 metri entro sera.
- Al Centro, giornata con un cielo molto nuvoloso. Ci saranno alcune piogge irregolari su Toscana, Umbria e Lazio, pia' rare altrove. Venti di Scirocco.
- Al Sud, previsto un cielo molto nuvoloso darà luogo a precipitazioni irregolari in Campania, diffuse su alta Sardegna, assenti altrove.
Le previsioni del 25 dicembre
- Al Nord: Natale con precipitazioni al Nordovest e in Emilia, nevose in collina. Schiarite soleggiate sul Triveneto. Temperature in diminuzione.
- Al Centro, la giornata trascorrerà con un tempo pia' piovoso sulle Marche, altrove avremo un cielo parzialmente nuvoloso o a tratti anche coperto.
- Al Sud, Natale con maltempo su Puglia e Basilicata, piogge sul resto delle regioni, ma meno intense. Venti forti di Scirocco, mari molto mossi.