Natale 2025, supermercati e negozi aperti per le feste

Lo speciale di Natale di Sky TG24
Natale 2025, quali supermercati e negozi resteranno aperti per le feste

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Mancano poche ore al Natale. La corsa ai regali è quasi terminata e già fervono i preparativi in casa con la spesa destinata ai pranzi e ai tradizionali cenoni delle festività. Tra ricette, più o meno nuove, capita spesso di accorgersi all'ultimo di aver dimenticato qualche ingrediente utilePer evitare inconvenienti, ecco quali supermercati terranno i battenti aperti nei prossimi giorni e con quali orari.

Quello che devi sapere

Aldi

Per la Vigilia, Aldi prevede una chiusura anticipata di tutti i suoi supermercati alle 19.00. Fanno eccezione i punti vendita siti in Alto Adige che abbasseranno la saracinesca alle 14.00. Il 25 dicembre i negozi resteranno fermi mentre il 26 dicembre osserveranno l'orario domenicale, generalmente dalle 9.00 alle 20.00.

 

©IPA/Fotogramma
Bennet

Chiusure dei supermercati Bennet in occasione delle festività natalizie sono fissate per giorni 25 e 26 dicembre. Mercoledì 24 dicembre, invece, i negozi saranno aperti dalle 8.30 alle 20.00.

 

Carrefour

Carrefour adotta una politica di apertura variabile, modulando gli orari in base a città e regione. In generale, i supermercati saranno operativi il 24 dicembre, mentre il 25 dicembre la maggior parte dei negozi rimarrà chiusa. Per evitare inconvenienti è sempre consigliabile controllare gli orari specifici sul sito ufficiale cliccando sul punto vendita desiderato. 

 

©IPA/Fotogramma
Conad

Diversi punti vendita di Conad osserveranno aperture straordinarie per le giornate del 24, 25 e 26 dicembre. Sulla mappa interattiva del sito è possibile visualizzare quali negozi resteranno in servizi tra la Vigilia e Santo Stefano. Aperture straordinarie sono in programma mercoledì 31 dicembre, giorno di San Silvestro.

©IPA/Fotogramma
Coop

Chiusure il 25 e il 26 dicembre sono previste anche per i supermercati e ipermercati Coop. Per quanto riguarda la Vigilia i negozi della catena resteranno aperte con orario ridotto generalmente fino alle 18.30-19.00.

©Ansa
Esselunga

Esselunga terrà chiusi i propri punti vendita nei giorni di Natale e di Santo Stefano. Mentre il 24 dicembre resteranno aperti, sempre con orario continuato ma con chiusura leggermente anticipata, intorno alle 20.00. Anche in questo caso è consigliabile consultare l'orario del supermercato più vicino a casa.

©IPA/Fotogramma
Famila

Tra Natale e Santo Stefano i supermercati del gruppo Famila resteranno chiusi. Mentre per quanto riguarda il 24 dicembre sono previste aperture straordinarie con orario compreso tra le 8.30 e le 19.30.

Iper

I supermercati Iper saranno aperti il 24 dicembre con orari ridotti, dalle 8.00 alle 20.00. Il 25 dicembre rimarranno chiusi, mentre il 26 dicembre riprenderanno il consueto orario di apertura.

Iperal

Iperal terrà le saracinesche alzate il 24 dicembre con orari compresi tra le 8.00 e le 20.00. Dopo la chiusura natalizia, il servizio ripartirà il 26 dicembre. In alcuni punti vendita le chiusure saranno anticipate alle 13.00 ed è dunque consigliabile consultare il sito per sapere l'attività del negozio più vicino a casa.

Lidl

Lidl ha annunciato chiusure anticipate alle 18.00 per le giornate del 24 e del 31 dicembre. I negozi si fermeranno anche il giorno di Natale mentre per Santo Stefano l’apertura potrebbe variare in base alla località: per dettagli più precisi, è consigliabile controllare il sito ufficiale.

©Ansa
MD

I supermercati MD resteranno chiusi sia il 25 sia il 26 dicembre. Per la Vigilia di Natale, viene garantita l'apertura con orario ridotto.

Pam

Pam chiuderà i propri negozi il giorno 25 dicembre mentre il 24 dicembre resteranno aperti con orario compreso tra le 8.00 e le 20.00.

©IPA/Fotogramma
Tigros

Tigros ha annunciato la chiusura dei suoi supermercati per i giorni 25 e 26 dicembre. Il giorno della Vigilia, invece, i punti vendita resteranno aperti con orario continuato fino alle 20.00 e aperture comprese, a seconda della località, tra le 7.30 e le 8.00.

Centri commerciali

Per effettuare acquisti senza stress è consigliabile pianificare per tempo e verificare eventuali variazioni locali degli orari, anche nei supermercati situati nei centri commerciali che il 24 dicembre potrebbero chiudere in anticipo alle ore 20.00.

 

Carta “Dedicata a te”

Nei negozi aderenti, infine, è possibile utilizzare anche nei giorni festivi la Carta "Dedicata a te" 2025, il contributo di 500 euro destinato alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

 

