Natale 2025, supermercati e negozi aperti per le feste

Introduzione

Mancano poche ore al Natale. La corsa ai regali è quasi terminata e già fervono i preparativi in casa con la spesa destinata ai pranzi e ai tradizionali cenoni delle festività. Tra ricette, più o meno nuove, capita spesso di accorgersi all'ultimo di aver dimenticato qualche ingrediente utile. Per evitare inconvenienti, ecco quali supermercati terranno i battenti aperti nei prossimi giorni e con quali orari.