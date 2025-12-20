Natale, avanza il digitale ma il 41% preferisce regali fisici. I dati

Il capitolo regali è solo una parte del conto finale del Natale. Il rapporto congiunto Facile.it–Consumerismo No Profit segnala un forte aumento dei costi alimentari. Sulla base dei dati Istat, tra il 2021 e il 2025 i prezzi dei prodotti food sono saliti mediamente del 25%, con rincari particolarmente evidenti per latte, formaggi, uova, pane e cereali. Di conseguenza, pranzi e cenoni natalizi risulteranno più cari anche a parità di menù. A crescere sono stati inoltre i prezzi degli addobbi: già lo scorso anno le decorazioni per l’albero avevano registrato un aumento del 16% e le prospettive per questo Natale non indicano un’inversione di tendenza.

Per approfondire: Natale, in Italia spesa media in calo a 185 euro. Ma crescono acquisti con IA: lo studio