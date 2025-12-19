Italiani in viaggio tra Natale e Befana, oltre 19 milioni in partenza

Italiani in viaggio tra Natale e la Befana, oltre 19 milioni in partenza per le festivitàEconomia
Le feste natalizie e di fine anno del 2025 vedono muoversi gran parte della popolazione italiana. Previste milioni di partenze, la maggior parte delle quali in Italia. Tra chi torna dai familiari e chi si concede un break di qualche giorno di relax in località montane, città d’arte o borghi rinomati per i mercatini, saranno oltre 19 milioni i cittadini che si sposteranno tra Natale e la Befana. I dati sono stati elaborati da Tecné per Federalberghi. Nello specifico, per le grandi partenze per le festività di fine anno si muoveranno complessivamente 19 milioni e 270mila italiani.
Chi parte a Natale e chi a Capodanno
Degli oltre 19 milioni di italiani in viaggio, secondo l'analisi Tecné per Federalberghi, 7 milioni e 860mila partiranno per la vacanza di Natale, mentre 4 milioni e 500mila per Capodanno. "Solo" 990mila si muoveranno per l'Epifania, mentre, per la vacanza lunga, che comprenda almeno due festività, si prevede in movimento una quota di 5 milioni e 870mila italiani.
La maggior parte resta in Italia
Per il 91% sarà l'Italia la meta preferita, mentre il 9% opterà per l'estero. Intanto il Viminale rafforza "i dispositivi di controllo" sui mercatini, ma anche su eventi di richiamo come cerimonie e concerti. Resta alta la vigilanza "sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online", segnala il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
Il giro d’affari per le vacanze
In crescita il giro di affari complessivo delle vacanze legate alle festività, che toccherà i 16,3 miliardi di euro, mentre quello relativo solo a Natale sarà di 4,1 miliardi di euro. La spesa della vacanza lunga ammonterà a 8,7 miliardi. Solo per Capodanno si prevedono movimenti per 3 miliardi e 100mila euro. Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza "lunga" si effettuerà una spesa media pro-capite di 1.482 euro (di cui 1.320 euro per coloro che resteranno in Italia e 2.963 euro per chi si recherà all'estero).
Il turismo organizzato
Previsioni positive anche per il turismo organizzato. Le festività di fine anno segnano una rilevante crescita, con un incremento medio del 10% nei ricavi e del 7% nei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2024, con un forte orientamento verso il lungo raggio: Thailandia e Maldive guidano le preferenze, affiancate da Kenya, Zanzibar, Stati Uniti e Argentina. Completa il quadro il comparto crocieristico che, nel periodo delle festività, si conferma una componente rilevante dell'offerta invernale scelta ormai anche dai giovani.
Rincari su pernottamenti e skipass
Assoutenti lancia però l’allarme sui rincari dei prezzi. A parità di notti fuori casa, chi pernotterà fuori nel periodo tra Natale e l'Epifania spenderà il 6% in più rispetto allo scorso anno. Tra i più colpiti dagli aumenti ci saranno gli italiani che decideranno di andare sulla neve: le tariffe degli skipass continuano a salire, in alcune località i prezzi registrano aumenti che sfiorano il +40% rispetto alla stagione invernale 2021/2022. I listini delle strutture ricettive nelle zone sciistiche segnalano prezzi tra il +26% e il +36% rispetto a 4 anni fa.
Il commento di Federalberghi
"Complessivamente i dati della nostra indagine raccontano la capacità di resilienza e adattamento dei nostri concittadini", ha spiegato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "Il contesto economico non è certo dei migliori oggi. Non dimentichiamo - ha aggiunto - che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori".
La preferenza per il turismo domestico
Bocca ha evidenziato che tra gli italiani "resta l'istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d'arte. Il Belpaese, abbiamo visto, resta la destinazione privilegiata, in sostanza il turismo domestico è il volto di questo Natale 2025".
L’effetto del calendario
Federalberghi segnala come il calendario di quest'anno abbia avuto un effetto positivo dando un forte incentivo al progetto di vacanza, con la festività del 25 dicembre che cade di giovedì, quella di Capodanno di mercoledì e quella dell'Epifania di martedì. A ciò si aggiungono le Olimpiadi Milano Cortina 2026 che rappresenteranno una grande sfida per gli imprenditori dell'ospitalità e tutto il turismo italiano.
