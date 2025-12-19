Italiani in viaggio tra Natale e Befana, oltre 19 milioni in partenza

Introduzione

Le feste natalizie e di fine anno del 2025 vedono muoversi gran parte della popolazione italiana. Previste milioni di partenze, la maggior parte delle quali in Italia. Tra chi torna dai familiari e chi si concede un break di qualche giorno di relax in località montane, città d’arte o borghi rinomati per i mercatini, saranno oltre 19 milioni i cittadini che si sposteranno tra Natale e la Befana. I dati sono stati elaborati da Tecné per Federalberghi. Nello specifico, per le grandi partenze per le festività di fine anno si muoveranno complessivamente 19 milioni e 270mila italiani.