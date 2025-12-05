Tatiana, chi è Dragos Gheormescu: l'amico che l'avrebbe coperta

L'amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre e ritrovata viva in una mansarda dell'appartamento del 30enne, ha fornito la sua versione ai carabinieri. "È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava", ha spiegato

“È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava”. È questa la versione fornita ai carabinieri da Dragos-Ioan Gheormescu, l'amico di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre e ritrovata viva in una mansarda dell'appartamento del 30enne. “Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha spiegato Gheormescu agli agenti. Una versione confermata anche dalla stessa Tramacere che, dopo i controlli in ospedale, ha fatto rientro a casa.

Chi è Dragos Gheormescu

Dragos Gheormescu, 30 anni, era stato l'ultimo a vedere la 27enne prima della sua scomparsa, alle 19.30 di lunedì 24 novembre al parco Raho, poco distanza dall'abitazione della giovane. Nei giorni scorsi, a Gheormescu era stato sequestrato il telefono per il sospetto che all'interno vi fossero prove del reato di istigazione al suicidio. Originario della Romania e residente in Italia da diversi, Gheormescu aveva fornito la sua prima versione a “Chi l'ha visto?”: “Lunedì sera ci siamo visti l’ultima volta. Lei doveva partire, quindi le proposi di accompagnarla a Brescia, considerando che stava andando da sola”. Poi, parlando di un “viaggio per staccare la spina”, il 30enne aveva aggiunto: “Voleva andare a trovare i suoi amici rimasti lì (in Lombardia, ndr), perché ha cominciato l’università lì e, dato che voleva staccare, è andata, non per forza per vedere l’ex fidanzato”. Secondo le prime ipotesi, la 27enne era fuggita in Lombardia per riconciliarsi con l'ex fidanzato.

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere

Dopo la scomparsa lo scorso 24 novembre, la 27enne è stata ritrovata viva dai carabinieri del Ris durante una perquisizione nell'appartamento di Gheormescu. Secondo le prime ricostruzioni, quello di Tramacere sarebbe stato un allontanamento volontario. Gli inquirenti erano arrivati nell'abitazione del 30enne dopo aver visionato le telecamere della zona, che mostravano la stessa Tatiana mentre entrava in casa del 30enne senza uscire più.