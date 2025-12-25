Muore travolto da auto a Leini, caccia a pirata strada nel Torinese

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Muore travolto da un'auto a Leini, caccia al pirata della strada nel Torinese

La vettura, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato l'anziano e lo ha trascinato per trenta metri, poi si è allontanata. Inutili i soccorsi

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte a Leini, nel Torinese. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Monte Grappa, davanti al civico 27. La vettura, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato l'anziano e lo ha trascinato per trenta metri, poi si è allontanata. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone e i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del conducente.

