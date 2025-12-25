Donna trovata morta in un lago vicino Aosta. Ipotesi incidente

Offerte Sky
Donna trovata morta in un lago vicino Aosta. Ipotesi caduta accidentale

Cronaca
©Ansa

L'ipotesi più probabile, al momento, è che si tratti di una caduta accidentale. Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri, la donna era lungo la riva, quando è scivolata sul ghiaccio finendo nell'acqua. Sul posto, infatti, vi erano sole le orme delle vittime

Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc . La donna, che lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci della zona, era uscita e non aveva fatto più rientro. Il corpo è poi stato visto nell'acqua. Ancora da chiarire i fatti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo quando accaduto e il 118.

Ipotesi incidente

L'ipotesi più probabile, al momento, è che si tratti di una caduta accidentale. Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri, la donna era lungo la riva, quando è scivolata sul ghiaccio finendo nell'acqua. Sul posto, infatti, vi erano sole le orme delle vittime. Ai soccorsi hanno partecipato anche le guide del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari della zona. 

