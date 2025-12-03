Allerta meteo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio

Introduzione
Continua la fase di maltempo che interessa il Mediterraneo. Una struttura depressionaria si muove sulla zona centro-occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa, in spostamento dal Tirreno verso lo Ionio. Nella giornata di oggi verso sera il tempo peggiorerà al Nordovest con piogge sparse, generalmente modeste su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria centro occidentale. Precipitazioni anche sulla Sardegna, moderate sui settori occidentali. Sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto, salvo piogge sui settori ionici. La giornata di domani, giovedì 4 novembre, sarà contrassegnata da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni. Sono previste piogge abbondanti sin dalle primissime ore del giorno dalla Calabria ionica verso la Basilicata e la Puglia entro il primo pomeriggio. Altre piogge, decisamente deboli, interesseranno sempre il Nordovest, oltre che il Molise e il basso Abruzzo. In serata si attende l'arrivo del Maestrale. Dal weekend, invece, è attesa una rimonta dell’alta pressione con tempo più stabile.
Quello che devi sapere
Nelle prossime ore arriva la neve su Alpi e Appennini
Come detto, entro sera si attendono piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Nord-Ovest e Sardegna. Si attendono nevicate fino a 900-1.100 metri sulle Alpi. Tra la sera e la notte il tempo peggiorerà anche su Lombardia, Emilia-Romagna e poi sulle regioni del Sud, con temporali specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Tra giovedì e venerdì, invece, è previsto ancora maltempo soprattutto sulle regioni del medio versante adriatico e al Sud. La neve è possibile, oltre che sulle Alpi, anche nell'Appennino, generalmente oltre i 700-1.400 metri. Per oggi è stata emessa un’allerta meteo gialla dalla Protezione Civile per temporali e rischio idrogeologico in diverse aree del Mezzogiorno. Le zone interessate sono: Sardegna occidentale, Calabria ionica, Salento e ampie porzioni della Sicilia orientale.Il responsabile è un doppio impulso perturbato che raggiungerà l’Italia da Nord e da Sud, determinando instabilità diffusa già dal mattino.
PER APPROFONDIRE: Ondata di gelo in Usa e Canada, record di neve a Chicago. FOTO
Il tempo nel weekend e alla Festa dell’Immacolata
Durante il fine settimana un campo di alta pressione tenderà a rimontare tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale, portando un netto miglioramento del tempo anche sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano segnalano tempo asciutto sulla Penisola grazie all’anticiclone, con temperature anche di qualche grado al di sopra delle medie del periodo.
PER APPROFONDIRE: Sci, quanto può costare un weekend sulla neve all’Immacolata? Tutti i prezzi
LE PREVISIONI PER OGGI 3 DICEMBRE AL NORD
Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse al Nord-Ovest; neve sulle Alpi oltre i 900-1.000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nottata sono previste precipitazioni in estensione su Emilia-Romagna e Lombardia; neve sulle Alpi oltre gli 800-1.100 metri, localmente anche fino a 600-700 metri sul basso Piemonte.
PER APPROFONDIRE: Neve in Europa, gelo artico dall'Italia al Regno Unito: le immagini
LE PREVISIONI PER OGGI 3 DICEMBRE AL CENTRO
Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali, con assenza di piogge sia al mattino che al pomeriggio. Cieli molto nuvolosi, bassi e compatti sul versante adriatico; parzialmente nuvoloso sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sul versante tirrenico, specie sulla Toscana.
LE PREVISIONO PER OGGI 3 DICEMBRE AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni anche sui settori meridionali di Puglia e Sicilia; asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, localmente anche molto intensi.
LE TEMPERATURE ATTESE IL 3 DICEMBRE
Le minime sono in lieve aumento al Nord e sulle isole maggiori, in lieve calo invece al Centro-Sud. Massime in rialzo, salvo una lieve flessione al Sud e al Nord-Ovest.
LE PREVISIONI PER DOMANI 4 DICEMBRE AL NORD
Al mattino i cieli saranno a tratti coperti, specie sulle regioni di Nord-Ovest con isolate precipitazioni. Al pomeriggio la nuvolosità resterà compatta su tutti i settori. In serata il maltempo sarà in transito su Lombardia, Romagna e regioni di Nord-Est, con neve sui rilievi a partire dai 1.200-1.300 metri; quota neve in calo durante la notte.
LE PREVISIONI PER DOMANI 4 DICEMBRE AL CENTRO
Al mattino i cieli resteranno nuvolosi su tutti i settori, con qualche pioggia attesa sul versante adriatico. Al pomeriggio le precipitazioni saranno sparse anche sulle coste di Toscana e alto Lazio mentre è prevista variabilità asciutta altrove. In serata e nottata residue piogge sui settori costieri tirrenici, con molte nubi in transito.
LE PREVISIONI PER DOMANI 4 DICEMBRE AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino le precipitazioni saranno a tratti intense su Molise, Puglia e Basilicata, mentre altrove i cieli si presenterranno irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio si attende ancora nuvolosità medio-alta in transito, ma senza precipitazioni associate. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.
LE TEMPERATURE ATTESE DOMANI 4 DICEMBRE
Le temperature del 4 dicembre saranno stazionarie. Previste minime stabili o in lieve rialzo ovunque, mentre le massime potrebbero subire una diminuzione da Nord a Sud.
PER APPROFONDIRE: Forte nevicata in Sardegna, fino a 50 cm ai piedi del Gennargentu