Allerta meteo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio

Come detto, entro sera si attendono piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Nord-Ovest e Sardegna. Si attendono nevicate fino a 900-1.100 metri sulle Alpi. Tra la sera e la notte il tempo peggiorerà anche su Lombardia, Emilia-Romagna e poi sulle regioni del Sud, con temporali specie su Puglia, Basilicata e Calabria. Tra giovedì e venerdì, invece, è previsto ancora maltempo soprattutto sulle regioni del medio versante adriatico e al Sud. La neve è possibile, oltre che sulle Alpi, anche nell'Appennino, generalmente oltre i 700-1.400 metri. Per oggi è stata emessa un’allerta meteo gialla dalla Protezione Civile per temporali e rischio idrogeologico in diverse aree del Mezzogiorno. Le zone interessate sono: Sardegna occidentale, Calabria ionica, Salento e ampie porzioni della Sicilia orientale.Il responsabile è un doppio impulso perturbato che raggiungerà l’Italia da Nord e da Sud, determinando instabilità diffusa già dal mattino.

