Sci, quanto costa un weekend sulla neve all'Immacolata? I prezzi

L’indagine ha esteso la valutazione anche a una voce spesso trascurata ma decisiva: il costo necessario per raggiungere le destinazioni sciistiche. I costi di spostamento verso le principali mete sciistiche italiane variano in modo significativo a seconda della città di partenza e della destinazione scelta, influenzando in maniera rilevante il budget complessivo di un weekend sulla neve. Le località più vicine ai grandi centri del Nord risultano generalmente le più convenienti: destinazioni come Andalo, Aprica, Folgaria o Ponte di Legno richiedono esborsi complessivi che, tra carburante e pedaggi, oscillano spesso tra i 60 e i 130 euro per un viaggio di andata e ritorno. Gli importi aumentano sensibilmente quando si prendono in considerazione mete più lontane o situate nelle aree montane orientali, come Sappada, oppure negli Appennini, come Ovindoli e Roccaraso, dove la distanza fa rapidamente lievitare la spesa, superando talvolta i 250 o 300 euro per chi parte dal Nord Italia. Anche all’interno della stessa regione alpina si notano differenze: alcune zone del Trentino mantengono un buon equilibrio tra chilometraggio e costi, mentre località più rinomate dell’Alto Adige tendono a risultare più onerose.

