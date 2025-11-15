Sci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro multa a chi non lo indossa

Maestri di sci e impiantisti si dicono soddisfatti dell'introduzione della nuova regola. "Tutte le scuole di sci e tutti i maestri di sci di tutta Italia accolgono ben volentieri il fatto che i caschi vanno messi in pista da tutti quanti, anche dagli adulti, perché naturalmente salvano vite e sono utili", afferma il maestro di sci Stefano Zerpelloni. "Stiamo lavorando e facendo di tutto per garantire la sicurezza sulle piste", ha aggiunto Stefan Hütter, responsabile marketing dell'Alpin Arena Senales.

