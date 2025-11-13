World Ski Awards 2025, ecco le destinazioni migliori per sciare

Oscar della neve, ecco le destinazioni migliori per sciare secondo i World Ski Awards 2025Lifestyle
Introduzione
Come succede ormai da diversi anni, anche nel 2025 sono stati assegnati i World Ski Awards: si tratta degli Oscar della neve, prestigiosi riconoscimenti internazionali che premiano l'eccellenza nel turismo sciistico. Ecco i dettagli
Quello che devi sapere
I World Ski Awards 2025
I World Ski Awards 2025 rappresentano la tredicesima edizione di questi riconoscimenti. A votare sono professionisti del settore e appassionati di sci da tutto il mondo. Diverse le categorie premiate, dai comprensori migliori agli hotel di lusso, dagli chalet agli alberghi sostenibili. “I vincitori di quest'anno riflettono la natura dinamica del nostro settore, presentando un mix ideale tra lusso, innovazione e sostenibilità”, ha detto Sion Rapson, managing director dei World Ski Awards. “Abbiamo ricevuto un numero record di voti da parte dei fruitori del turismo sciistico di tutto il mondo, è un risultato molto incoraggiante alla vigilia della prossima stagione”, ha aggiunto.
World's Best Ski Resort 2025
A conquistare il titolo di World's Best Ski Resort 2025 è, anche quest’anno, Val Thorens: la località francese, che è anche la località sciistica più alta d'Europa, si conferma la migliore destinazione sciistica del mondo. Un riconoscimento ottenuto non solo grazie alle sue piste e alla sua natura, ma anche alle infrastrutture, agli alberghi e ai servizi di qualità.
World's Best Freestyle Resort 2025
A vincere il titolo di World's Best Freestyle Resort 2025 è Laax, in Svizzera. Il borgo del Canton Grigioni, che conta meno di 2mila abitanti, è stato scelto come migliore destinazione al mondo per sciatori e snowboarders amanti del freestyle e del freeride sulla neve anche grazie ai suoi snowpark ricchi di ostacoli e rampe record.
World's Best Ski Hotel e World's Best New Ski Hotel 2025
Lo Stein Eriksen Lodge a Deer Valley, negli Stati Uniti, è il World's Best Ski Hotel 2025 e cioè il migliore hotel di montagna per lo sci. La Deer Valley è una stazione sciistica statunitense che si trova nello Utah. Ci spostiamo in Giappone, invece, per il World's Best New Ski Hotel 2025: il titolo di miglior nuovo hotel per sciatori 2025, infatti, è andato al Nikko Style Niseko HANAZONO. Si trova nella cittadina di Niseko, nella prefettura di Hokkaidō, ed è stato aperto il 15 dicembre del 2024.
World's Best Green Ski Hotel 2025
Per il titolo di miglior Green Ski Hotel del mondo torniamo in Svizzera: vince anche quest’anno il rocksresort, a Laax. Una vittoria, spiegano gli esperti, ottenuta grazie all’armonioso mix tra architettura e natura.
World's Best Ski Boutique Hotel 2025
Il titolo di World's Best Ski Boutique Hotel 2025 va all’Hôtel Le Pashmina: si trova in Val Thorens, in Francia. Ha vinto, si legge nelle motivazioni, grazie a struttura e servizi eccellenti ma anche al comodo accesso diretto alle piste da sci di Les Trois Vallées, famoso comprensorio sciistico della Savoia.
World's Best Ski Chalet e World's Best New Ski Chalet 2025
I migliori chalet sciistici del mondo si trovano in Svizzera. Il titolo di World's Best Ski Chalet 2025 è andato ancora una volta allo Chalet Zermatt Peak, che si trova sopra il villaggio di Zermatt. Il titolo di World's Best New Ski Chalet 2025, quindi riservato alle nuove aperture, è stato invece conquistato dal Cabane Tortin: è uno chalet di lusso sopra Verbier.
World's Best Indoor Ski Resort 2025
Il premio come miglior resort sciistico indoor al mondo è andato al complesso Ski Dubai, che si trova dentro il centro commerciale Mall of the Emirates a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.
Gli altri premi
Questi gli altri premi a livello mondiale:
- World's Best Ski Resort Company 2025: Bergbahn AG Kitzbühel (Austria)
- World's Best Ski Resort Group 2025: Compagnie des Alpes (Francia)
- World's Best Ski Tour Operator 2025: Sunweb
- World's Best Ski Travel Agent 2025: Leo Trippi
- World's Best Heli-Ski Operator 2025: Northern Escape Heli-Skiing (Canada)
- World's Best Ski Transfer Operator 2025: SkyExpress
- World's Best Ski Tour Operator to Austria 2025: Bramble Ski
- World's Best Ski Tour Operator to Canada 2025: Frontier Ski
- World's Best Ski Tour Operator to France 2025: Inghams
- World's Best Ski Tour Operator to Italy 2025: Crystal Ski
- World's Best Ski Tour Operator to Japan 2025: Alpine Backcountry Guides
- World's Best Ski Tour Operator to Switzerland 2025: Inghams
- World's Best Ski Tour Operator to United States 2025: Club Reisen Stumböck
- World's Best Ski Travel Agent to Austria 2025: Ski Line
- World's Best Ski Travel Agent to Canada 2025: Ski Solutions
- World's Best Ski Travel Agent to France 2025: Ski In Luxury
- World's Best Ski Travel Agent to Italy 2025: Ski Solutions
- World's Best Ski Travel Agent to Japan 2025: Japan Ski Experience
- World's Best Ski Travel Agent to Switzerland 2025: Leo Trippi
- World's Best Ski Travel Agent to United States 2025: Oxford Ski Company
E in Italia?
Oltre ai titoli a livello mondiale, per alcune categorie sono stati resi noti anche quelli dei singoli Paesi.
Ad aggiudicarsi il premio come Italy's Best Ski Resort 2025, quindi miglior destinazione sciistica in Italia, è il comprensorio delle Tre Cime/3 Zinnen Dolomiti (foto).
Il titolo di Italy's Best Ski Hotel 2025, cioè miglior hotel per sciatori nel nostro Paese, è stato conquistato dall’Hotel Sassongher, che si trova a Corvara.
L’Italy's Best Ski Boutique Hotel 2025, cioè il miglior Boutique Hotel italiano per sciatori, è il Saint Hubertus Luxury Resort & Spa, che si trova a Cervinia.
Infine, ad aggiudicarsi il titolo di Italy's Best Ski Chalet 2025 – cioè miglior Ski Chalet d’Italia – è lo Chalet La Fenice del Monte Cervino.
