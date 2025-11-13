World Ski Awards 2025, ecco le destinazioni migliori per sciare

I World Ski Awards 2025 rappresentano la tredicesima edizione di questi riconoscimenti. A votare sono professionisti del settore e appassionati di sci da tutto il mondo. Diverse le categorie premiate, dai comprensori migliori agli hotel di lusso, dagli chalet agli alberghi sostenibili. “I vincitori di quest'anno riflettono la natura dinamica del nostro settore, presentando un mix ideale tra lusso, innovazione e sostenibilità”, ha detto Sion Rapson, managing director dei World Ski Awards. “Abbiamo ricevuto un numero record di voti da parte dei fruitori del turismo sciistico di tutto il mondo, è un risultato molto incoraggiante alla vigilia della prossima stagione”, ha aggiunto.