Sviluppo Comuni montani, ecco tutte le agevolazioni in arrivo

La seconda agevolazione dedicata alla casa, invece, non è limitata a specifiche categorie di lavoratori e lavoratrici ma a tutte le persone fisiche che, tramite un finanziamento, acquistano o ristrutturano una casa nei comuni montani da adibire ad abitazione principale. L’agevolazione, commisurata all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento, è riconosciuta per cinque periodi d’imposta compreso quello nel corso del quale è acceso il finanziamento. In questo caso, però, il credito spetta solo alle persone con meno di 41 anni al momento dell’accensione del mutuo e non vale per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per approfondire su Insider: La montagna fa bene ai professori