La montagna fa bene ai professori

La quinta Commissione Bilancio ha approvato un disegno di legge che prevede vantaggi in graduatoria e agevolazioni fiscali per i docenti che insegnano in zone montane. Ma, per i dirigenti alle prese con lo spopolamento e le pluriclassi, “i problemi sono altri”. Fare lezione ad alta quota, però, aiuterebbe anche gli studenti: “Così memorizzano meglio”, spiega il prof dei social Erik Viotti