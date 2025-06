Aree interne, il piano del governo contro lo spopolamento

In queste stesse aree risiedono circa 13,325 milioni di persone, circa un quarto della popolazione residente in Italia. Tra 10 anni, nel Mezzogiorno quasi il 90% di questi comuni subirà un calo demografico, con quote che raggiungeranno il 92,6% nei Comuni Ultraperiferici. Le previsioni del medio periodo, inoltre, danno un quadro ancora in peggioramento, con quote di Comuni in declino che, tra 20 anni, raggiungeranno il 93%. La situazione appare migliore per le aree interne del Centro-nord (dove comunque si prevede il 73,3% dei Comuni in declino)