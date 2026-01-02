Saldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere

Introduzione

La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana che anticipa alla giornata di oggi, venerdì 2 gennaio, l’inizio degli sconti invernali. La data di partenza per tutto il resto d’Italia è fissata per domani, sabato 3. Fa eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8 gennaio. Un focus di Confcommercio traccia il calendario aggiornato con l'inizio e la fine delle vendite promozionali e i vari divieti e obblighi.