Introduzione
Le vendite di fine stagione invernale si avvicinano. La data di partenza è la stessa in molte zone, dopo l’invito della Conferenza delle Regioni a renderla omogenea su tutto il territorio nazionale. Di solito il via è il primo giorno feriale prima dell’Epifania ma quest’anno fa eccezione: “Qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”. Ecco le date e la durata dei saldi, regione per regione
Quello che devi sapere
Abruzzo
In Abruzzo, come comunicato a fine novembre dall’assessora regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, i saldi iniziano sabato 3 gennaio 2026. “Le vendite di fine stagione invernale”, spiega una nota della Regione, iniziano “dal 3 gennaio 2026 per una durata massima di sessanta giorni”.
Basilicata
Come si legge nella Delibera della Regione del 3 dicembre 2025, in Basilicata “le vendite di fine stagione devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate nel periodo che decorre dal 3 gennaio 2026 all’1 marzo 2026 per i saldi invernali”.
Calabria
La Giunta regionale della Calabria, seguendo le indicazioni dell’assessore Giovanni Calabrese, ha stabilito che la data d’inizio delle vendite di fine stagione invernale per il 2026 è il 3 gennaio. Ed è stata anche stabilita una durata massima dei saldi di 60 giorni.
Campania
In Campania i saldi di fine stagione invernale “avranno inizio a partire dal 3 gennaio 2026, per un periodo non superiore a 60 giorni”. A stabilire le date dei saldi invernali è la Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 21.11.2025 della Direzione Generale Sviluppo delle attività produttive.
Emilia-Romagna
Anche in Emilia-Romagna le vendite di fine stagione potranno svolgersi a partire da sabato 3 gennaio 2026 con una durata di 60 giorni, quindi fino a lunedì 3 marzo 2026.
Friuli Venezia Giulia
Anche in Friuli Venezia Giulia i saldi invernali iniziano sabato 3 gennaio. La data che segna il termine delle vendite di fine stagione, invece, è il 31 marzo.
Lazio
Lo scorso 25 novembre, la Regione Lazio ha fatto sapere che per i saldi invernali la data d’inizio è sabato 3 gennaio 2026. “Si rammenta che i saldi potranno essere effettuati per un massimo di 6 settimane consecutive a partire dalla data di inizio”, spiega un comunicato.
Liguria
In Liguria, come comunicato dalla Regione, i saldi invernali 2026 iniziano sabato 3 gennaio e terminano lunedì 16 febbraio.
Lombardia
Anche in Lombardia, come comunicato dalla Regione, “per l’anno 2026 i saldi invernali avranno inizio il giorno sabato 3 gennaio”. La nota prosegue: “La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni; pertanto, termineranno il giorno martedì 3 marzo 2026”.
Marche
La Giunta regionale delle Marche ha deciso che le vendite di fine stagione invernale si terranno dal 3 gennaio fino al primo marzo 2026.
Molise
La Regione Molise non ha ancora ufficializzato la data, ma i saldi invernali anche qui dovrebbero partire il 3 gennaio e durare al massimo 60 giorni.
Piemonte
Anche la Regione Piemonte ha scelto come data di inizio dei saldi invernali il 3 gennaio 2026. “La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative”, ha aggiunto.
Puglia
In Puglia, ha comunicato la Regione, “la stagione dei saldi invernali per l'anno 2026 prenderà il via sabato 3 gennaio”. Le vendite di fine stagione termineranno il 28 febbraio.
Sardegna
Anche in Sardegna, come ha comunicato la Regione, i saldi invernali partiranno il 3 gennaio 2026 e avranno una durata di 60 giorni.
Sicilia
“Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale possono essere effettuate per l'esercizio 2026 dal 3 gennaio al 15 marzo”: sono queste le date comunicate dalla Regione Siciliana.
Toscana
In Toscana, come ha fatto sapere la Regione, l’inizio dei saldi invernali è fissato a sabato 3 gennaio 2026. Le vendite di fine stagione invernali, si spiega ancora, dureranno 60 giorni e quindi fino al 3 marzo.
Trentino-Alto Adige
In Alto Adige i saldi invernali inizieranno l'8 gennaio 2026 e termineranno il 5 febbraio, come stabilito dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano. In particolare, le vendite delle merci della stagione invernale 2025/2026 inizieranno giovedì 8 gennaio nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta. Date diverse per i comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: i saldi inizieranno il 7 marzo e termineranno il 4 aprile 2026.
Nella provincia di Trento, come spiega la Camera di Commercio, “le date di inizio delle vendite particolarmente favorevoli sono libere, ovvero possono essere effettuate durante tutto l’anno. Le imprese che se ne avvalgono devono attenersi a specifici obblighi di pubblicità ed effettuare una comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune di appartenenza”. I saldi e le vendite di fine stagione rientrano in queste “vendite particolarmente favorevoli”. La durata massima è di 60 giorni e “il conteggio va effettuato comprendendo il giorno d'inizio della vendita”.
Umbria
Anche l’Umbria si muove in linea con la maggior parte delle altre Regioni: i saldi invernali inizieranno sabato 3 gennaio 2026. Francesco De Rebotti, assessore regionale al Commercio e terziario, ha aggiunto che la data di conclusione è mercoledì 4 marzo 2026.
Valle d'Aosta
La Valle d'Aosta ha fatto sapere che nella regione "le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 marzo 2026, per un massimo di sessanta giorni consecutivi".
Veneto
In Veneto, ha comunicato la Regione, "le vendite di fine stagione invernale 2026 (cd. saldi invernali) si svolgeranno da sabato 3 gennaio 2026 fino al 28 febbraio 2026".
