In Alto Adige i saldi invernali inizieranno l'8 gennaio 2026 e termineranno il 5 febbraio, come stabilito dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Bolzano. In particolare, le vendite delle merci della stagione invernale 2025/2026 inizieranno giovedì 8 gennaio nella maggior parte dei comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta. Date diverse per i comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta: i saldi inizieranno il 7 marzo e termineranno il 4 aprile 2026.



Nella provincia di Trento, come spiega la Camera di Commercio, “le date di inizio delle vendite particolarmente favorevoli sono libere, ovvero possono essere effettuate durante tutto l’anno. Le imprese che se ne avvalgono devono attenersi a specifici obblighi di pubblicità ed effettuare una comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune di appartenenza”. I saldi e le vendite di fine stagione rientrano in queste “vendite particolarmente favorevoli”. La durata massima è di 60 giorni e “il conteggio va effettuato comprendendo il giorno d'inizio della vendita”.