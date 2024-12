Saldi invernali 2025, consigli per fare acquisti senza brutte sorprese

Introduzione

Il 4 gennaio inizia la stagione invernale dei saldi. Il giorno di apertura è uguale in tutte le regioni italiane – fa eccezione la provincia autonoma di Bolzano che parte l’8 – mentre quello di chiusura varia a seconda del territorio. Le vendite promozionali durano in genere circa due mesi, circa otto settimane. Bisogna però fare attenzione, perché a volte, dietro le percentuali di sconto possono nascondersi insidie. Ecco il vademecum per evitare fregature.