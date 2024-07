Introduzione

Per la stragrande maggioranza degli intervistati per un'indagine di Confcommercio, la prossimità a esercizi commerciali si impone come requisito necessario nella scelta della zona in cui vivere. Lo è in tutte le aree del Paese e in tutti i Comuni, dai più piccoli ai più grandi, e batte anche elementi come la presenza di spazi verdi, servizi pubblici, scuole, ospedali e centri sportivi.

La percezione che attraversa la Penisola è però contraria: in molti dicono di essere testimoni di una desertificazione commerciale, che fomenta sentimenti di tristezza e che fa sentire gli spazi urbani come meno sicuri