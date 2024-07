Case, prezzi in rialzo: la mappa città per città

Introduzione

Il Corriere della Sera ha effettuato una rilevazione sull’andamento dei prezzi delle case in otto città: in generale si continua a registrare un calo delle vendite, in linea con l’anno scorso. Nel primo trimestre i valori sono -7,2% a livello nazionale, -6,9% a Roma, -13,2% Milano.

A Milano si sono alzati soprattutto i prezzi delle zone Ripamonti – Vigentino, dove sorgerà il Villaggio Olimpico. Anche Roma segna alcuni aumenti, ma più modesti. Ci sono però alcuni segnali che fanno pensare a un prossimo ridimensionamento delle tariffe: l'aumento dell’offerta e il recepimento della direttiva casa green, che rischia di immettere sul mercato migliaia di unità immobiliari a bassa classificazione energetica. Secondo molti proprietari, infatti, è più conveniente vendere che riqualificare.