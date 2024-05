Direttiva case green, 7 famiglie su 10 dovranno ristrutturare casa

Entro la metà del secolo gli edifici europei dovranno essere a impatto zero. Ma oggi in Italia 6 su 10 sono stati costruiti oltre 50 anni fa e sono tra i più inquinanti. La nuova puntata di Patrimoney

La ragione è nei dati allarmanti: oggi gli edifici in Europa producono un terzo delle emissioni che causano il cambiamento climatico e oltre il 40% delle polveri sottili nocive per la salute umana .

Ma quante case andranno ristrutturate in Italia da qui al 2050? Oggi gli edifici residenziali in Italia sono oltre 12 milioni, 6 su 10 costruiti più di mezzo secolo fa. Secondo la fotografia dell’efficienza energetica scattata da Enea, oltre la metà degli edifici italiani si ritrova nelle due classi energetiche peggiori, F e G.

Per comprendere la portata delle spese che ci attendono, guardiamo al Superbonus 110% : costato oltre 120 miliardi di euro, in media le spese hanno raggiunto i 600mila euro per i condomini e oltre 100mila per gli edifici unifamiliari.

Cosa significa? Che consumano cinque volte tanto l’energia richiesta dalle case più eco-sostenibili, con un peso che si sente anche sulle bollette da pagare. Queste sono le prime case che andranno ristrutturate, ma non le sole: in totale circa 7 famiglie su 10 dovranno mettere mano al portafoglio.

Questi sono costi che in futuro non potranno essere totalmente sobbarcati dallo Stato, come è stato fino a ora. Gli aiuti – secondo Banca d’Italia – dovranno essere garantiti solo alle famiglie più in difficoltà e per la ristrutturazione delle abitazioni più inquinanti. Tutti gli altri dovranno iniziare a programmare fin da subito i lavori, con un occhio alle possibilità di finanziamento concesse dagli istituti di credito.