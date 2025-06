Centri estivi, aumentano i prezzi. Quanto costano da Nord a Sud

“L’Italia è uno dei pochi Paesi europei dove le scuole vanno in vacanza per tre mesi pieni”, spiega Anna Rea, presidente Adoc. La durata della pausa estiva va fino a 101 giorni in Calabria, Emilia Romagna e Puglia, ed conta solo pochi giorni in meno in tutte le altre Regioni italiane. Le chiusure estive più brevi si registrano in Valle d’Aosta (92 giorni) e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente 90 e 87 giorni).

Come detto, ogni Regione ha il suo calendario e a variare molto è la data di fine scuola. Quest’anno, in particolare, c’è stata anche la necessità di allestire i seggi elettorali per il referendum dell’8 e del 9 giugno, con numerosi istituti che hanno dovuto chiudere in anticipo.

Per approfondire:

Su Insider: Dove si fanno più vacanze estive in Europa. La mappa