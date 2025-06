Ultimo giorno di scuola 2025, è festa per gli studenti in tutta Italia

Nonostante, da calendario, la fine delle lezioni sia segnata per sabato 7 giugno, per la maggior parte degli istituti italiani è oggi la giornata che pone fine all’anno scolastico 2024-2025. Nelle prossime settimane al via gli esami per gli studenti dell’ultimo anno di terza media e superiori

Suona l’ultima campanella dell’anno scolastico per gli studenti di molte regioni italiane. Da calendario, l’ultimo giorno di lezioni è ufficialmente fissato per domani 7 giugno ma sono molti gli studenti che non vanno a scuola il sabato: per numerose scuole elementari, medie e istituti superiori, la data dei festeggiamenti per l’inizio della pausa estiva è stata anticipata a oggi, venerdì 6 giugno. A influire sull’anticipazione dell’ultima campanella anche le consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno, che trasformeranno diversi istituti in seggi elettorali. Feste e gavettoni dunque per molti ragazzi e ragazze, tranne che per gli studenti dell’ultimo anno di scuole medie e superiori, per i quali a breve spetteranno gli esami.