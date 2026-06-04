Milano, arrestato docente della Teuliè per violenza sessuale

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Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale

Cronaca
©Ansa

L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, minacciate di non superare l'esame di maturità se avessero rifiutato le prestazioni sessuali

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Un docente della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di sette allievi dell'istituto. 

Le vittime erano in una "condizione di assoggettamento psichico"

L'uomo, secondo le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni, mortificazioni e abusi sessuali. Minacciando di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Il docente dovrà ora rispondere delle accuse di concussione, violenza sessuale e maltrattamenti. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime maggiorenni, che vivevano in una "condizione di assoggettamento psichico". Da quanto si apprende, il giovane avrebbe dovuto cedere a ricatti e prestazioni sessuali per superare l'esame.

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