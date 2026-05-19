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Parma, ragazzina denuncia abusi nel tema d'esame alle medie: arrestato il cugino 38enne

Cronaca
©Getty

All'epoca dei fatti la vittima aveva solo 10 anni. Ha trovato la forza di rivelare le molestie subite anche grazie a un percorso di educazione affettiva e sessuale. L'uomo ha patteggiato un anno per violenza sessuale

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A 10 anni era stata vittima di molestie da parte del cugino, e lo ha rivelato nel tema dell'esame di terza media. La denuncia ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale. 

Un percorso di educazione sessuo-affettiva le ha indicato la strada

La Gazzetta di Parma racconta il caso di questa ragazzina che a scuola ha trovato la forza per rivelare gli abusi subiti. È stato "W l'amore", un percorso di educazione affettiva e sessuale, a indicarle la strada da seguire. La giovane ha svelato il suo segreto nella prova di italiano, poi è riuscita a parlarne davanti alla commissione esaminatrice: "Quando avevo dieci anni, mio cugino di trent'anni mi si è avvicinato e mi ha toccato in tutte le parti possibili". Considerando che l'uomo era incensurato e aveva versato un parziale risarcimento, la giudice Gabriella Orsi ha concesso le attenuanti generiche. Oltre alla sospensione della pena, di cui però potrà beneficiare solo se seguirà per un anno un percorso di recupero.  

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