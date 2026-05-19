Auto sulla folla a Modena, oggi udienza di convalida del fermo di El Koudri. LIVE
L'uomo che ha travolto i passanti a Modena sabato scorso parla dal carcere: "Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca", dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora quattro feriti. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini 'eroi' che hanno bloccato Koudri e prestato i primi soccorsi. E la vicenda arriva anche alla plenaria di Bruxelles
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El Koudri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone otto, dice frasi confuse: 'Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca', dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa. Frasi rabbiose e ingiuriose verso l'ateneo di Modena che non gli dava un impiego: 'Cristiani bastardi, brucio Gesù'. Poi si rammaricava 'per la maleducazione'. Ora ha chiesto 'un prete e una Bibbia'.
In ospedale restano ancora quattro feriti: migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Duello Lega-Fi sulla cittadinanza. Salvini insiste: 'Via a chi delinque'. Ma anche Fdi frena. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini 'eroi' che hanno bloccato Koudri e prestato i primi soccorsi. E la vicenda arriva anche in Europa alla plenaria di Bruxelles.
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I quattro messaggi del 27 aprile 2021, ora al vaglio degli inquirenti, hanno come mittente il 31enne responsabile di essersi lanciato con l'auto sulla folla nel centro della città lo scorso sabato, 16 maggio. El Koudri è cittadino italiano da quando aveva 14 anni, come ha ricordato la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi: "Ha frequentato la scuola primaria in paese e gli insegnanti ci hanno fatto sapere che aveva ottimo profitto, era un uno studente modello".