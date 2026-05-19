El Koudri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone otto, dice frasi confuse: 'Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca', dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa. Frasi rabbiose e ingiuriose verso l'ateneo di Modena che non gli dava un impiego: 'Cristiani bastardi, brucio Gesù'. Poi si rammaricava 'per la maleducazione'. Ora ha chiesto 'un prete e una Bibbia'.

In ospedale restano ancora quattro feriti: migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Duello Lega-Fi sulla cittadinanza. Salvini insiste: 'Via a chi delinque'. Ma anche Fdi frena. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini 'eroi' che hanno bloccato Koudri e prestato i primi soccorsi. E la vicenda arriva anche in Europa alla plenaria di Bruxelles.

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