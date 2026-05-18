Famiglia nel bosco, Anm: "Da ministero interferenze sui magistrati"

L'associazione nazionale dei magistrati esprime "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila". "Desta perplessità, in particolare, che l'attività ispettiva si sia estesa anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale", si legge nella nota

Un nuovo tassello si aggiunge alla complessa vicenda della famiglia nel bosco . La Giunta esecutiva centrale dell'Anm, in una nota, esprime infatti "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila". "Desta perplessità, in particolare, che l'attività ispettiva si sia estesa, secondo quanto emerge, anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale" si legge ancora nella nota.

Tribunale L'Aquila scrive a Csm: "Ispezione lecita?"

La presidente del Tribunale dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto al Csm ponendo con urgenza un quesito in merito al procedimento sulla famiglia del bosco. In sintesi, Orlandi chiede al Consiglio se la tipologia di ispezione, da parte dei tecnici del ministero della Giustizia, sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa ai fini dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici. Secondo la presidente, gli ispettori avrebbero chiesto di monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti dei magistrati sulla vicenda, richiedendo l'eventuale acquisizione di atti istruttori.