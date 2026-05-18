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Famiglia nel bosco, Anm: "Da ministero interferenze sui magistrati"

Cronaca

L'associazione nazionale dei magistrati esprime "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila". "Desta perplessità, in particolare, che l'attività ispettiva si sia estesa anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale", si legge nella nota

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Un nuovo tassello si aggiunge alla complessa vicenda della famiglia nel bosco. La Giunta esecutiva centrale dell'Anm, in una nota, esprime infatti "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila". "Desta perplessità, in particolare, che l'attività ispettiva si sia estesa, secondo quanto emerge, anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale" si legge ancora nella nota.

Anm invoca un chiarimento dal Csm

Nella nota i vertici del sindacato delle toghe sottolineano che "si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza". La giunta auspica "un tempestivo chiarimento da parte del Consiglio superiore della magistratura già investito della questione".

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La presidente del Tribunale dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto al Csm ponendo con urgenza un quesito in merito al procedimento sulla famiglia del bosco. In sintesi, Orlandi chiede al Consiglio se la tipologia di ispezione, da parte dei tecnici del ministero della Giustizia, sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa ai fini dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici. Secondo la presidente, gli ispettori avrebbero chiesto di monitorare l'andamento del procedimento e il contenuto dei successivi provvedimenti dei magistrati sulla vicenda, richiedendo l'eventuale acquisizione di atti istruttori. 

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