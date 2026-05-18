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Napoli, giallo sul ritrovamento di due donne senza vita in un cantiere edile

Cronaca

 I corpi - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione a Pollena Trocchia e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Il ritrovamento è avvenuto intorno all'1 della notte appena trascorsa: al momento la pista privilegiata sembra essere quella del duplice omicidio

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È giallo nel Napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore.

La pista dell'omicidio sembra essere la più probabile

Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Il ritrovamento è avvenuto intorno all'1 della notte appena trascorsa. Al momento sembra essere la pista del duplice omicidio quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri. Le indagini dei militari dell'arma, scattate già stanotte, subito dopo il ritrovamento dei corpi, sono coordinate dalla Procura di Nola. Sembrerebbe del tutto esclusa l'ipotesi dei duplice suicidio.

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