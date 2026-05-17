Ad astenersi dal lavoro nella giornata di domani saranno anche i dipendenti del trasporto pubblico locale (Tpl) nelle principali città. A Roma il servizio di bus, tram e metro Atac sarà garantito domani fino alle ore 8:29 e nella fascia di garanzia compresa tra le 17:00 e le 19:59. I bus sono a rischio stop anche a Bologna dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Possibili disagi sono previsti inoltre a Napoli e Bari mentre a Palermo il fermo al trasporto locale è stato revocato.