Oggi, 1° maggio 2026, è previsto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge lavoratori sia del settore pubblico sia di quello privato. L’agitazione interessa ambiti come sanità, scuola, ricerca e vigili del fuoco (limitati al turno mattutino), oltre a diversi comparti produttivi privati. Restano invece esclusi i settori già interessati da altre mobilitazioni in date differenti, tra cui trasporto pubblico locale, ferrovie, aviazione, trasporto marittimo e scuola. La protesta si sviluppa attorno allo slogan “Abbassare le armi e alzare i salari”. Le organizzazioni sindacali denunciano sia il contesto bellico sia la necessità di rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi disservizi mentre in numerose città italiane sono attese manifestazioni pubbliche.

Per approfondire: Lo scioperometro di Sky TG24