Introduzione

Nel Nord Italia si attendono piogge e temporali, a causa del flusso di correnti umide ed instabili. La Protezione Civile ha quindi diramato un'allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Ma a partire da venerdì 12 giugno si prevedono miglioramenti e un fine settimana soleggiato con un vertiginoso aumento delle temperature.