Meteo, in arrivo aria fresca e meno caldo nel weekend. Le previsioni

Tempo stabile al mattino al Sud con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e solo qualche piovasco isolato in Appennino. Non si attende nessuna variazione di rilievo nelle ore serali e notturne, con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.