Meteo, in arrivo aria fresca e meno caldo nel weekend. Le previsioni

Introduzione
Aria più fresca di matrice atlantica potrebbe interessare l'Europa centro-occidentale lambendo anche le nostre regioni settentrionali. Oggi e domani, si attendono infatti piogge e temporali al Nord, mentre al Centro-Sud cieli soleggiati. Nel weekend arriverà poi un robusto anticiclone, ma potrebbe esserci dell'instabilità pomeridiana.
Quello che devi sapere
Oggi temporali sulle Alpi
Secondo il Centro Meteo Italiano, la giornata odierna vedrà acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle Alpi centro-orientali, con fenomeni in sconfinamento dalla serata sulle pianure del Triveneto. Potrebbero esserci fenomeni isolati pomeridiani anche sull'Appennino meridionale.
Al Nord cieli coperti in mattinata
Oggi, al Nord, i cieli saranno irregolarmente coperti su alpi e prealpi al mattino. Al pomeriggio, invece, si prevedono isolati temporali in sviluppo sui settori montani di Nord-Est e tempo invariato altrove. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e residui fenomeni sui settori alpini.
Sole sulle regioni del Centro
Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata al Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.
Al Sud bel tempo senza variazioni in serata
Il 9 giugno è una giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature minime generalmente stazionarie. Massime in calo al nord, stabili o in rialzo altrove.
Mercoledì ancora piogge sulle Alpi
Nella giornata di mercoledì 10 giugno attesa vivace instabilità sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi su Alpi e alte pianure. Gli ultimi aggiornamenti del Cmi mostrano poi un fronte freddo muoversi verso i Balcani sfiorando anche la nostra Penisola.
Nel Nord Italia migliora da Ovest
Domani, 10 giugno, al Nord si prevede un tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi e un clima più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ci saranno precipitazioni in estensione anche sul Piemonte e fenomeni molto intensi sul Triveneto. Tra la serata e la notte ancora residui fenomeni al Nord-Est, mentre migliora da Ovest con velature in transito.
Al Centro cieli soleggiati
Nelle regioni centrali la giornata di mercoledì sarà, invece, all'insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento basso al primo mattino sulle coste tirreniche e della nuvolosità in sviluppo al pomeriggio in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
Sole nelle regioni del Sud
Tempo stabile al mattino al Sud con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e solo qualche piovasco isolato in Appennino. Non si attende nessuna variazione di rilievo nelle ore serali e notturne, con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.
Nel weekend arriva l'anticiclone
Nella seconda parte della settimana è atteso un lieve calo termico e qualche temporale sparso anche sulle regioni del Centro-Sud, specie settori adriatici. Per il secondo weekend di giugno ci sarà un robusto anticiclone in rimonta sui settori occidentali del continente con il Mediterraneo centrale che si troverà però ancora sul bordo orientale, con possibilità dunque di instabilità pomeridiana.