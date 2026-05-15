Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

Introduzione
Ondata di maltempo sull'Italia, con pioggia, temporali e grandine. Nella giornata di oggi 15 maggio, un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandine e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord. La protezione civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, che determinerà anche raffiche di vento e un repentino calo delle temperature che “raffredderà” il clima mite di maggio, proseguirà fino alla giornata di sabato 16 maggio. Attese nelle prossime ore ancora precipitazioni localmente anche di forte intensità. Condizioni più stabili invece nelle regioni meridionali. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Pioggia e temporali
A causa di un fronte d'aria fredda proveniente dalla Francia, in queste ore si registrano forte instabilità e un'ondata di maltempo sulla nostra penisola. Nella giornata di oggi, venedì 15 maggio, sono previste piogge su alcuni tratti del Nordovest, sulla Toscana e in alcune aree interne del Centro. Le precipitazioni saranno più frequenti al Nord e lungo il versante tirrenico, coinvolgendo, oltre alla Toscana, anche il Lazio e il nord della Sardegna. Qualche piovasco potrebbe registrarsi anche verso sud sui settori più settentrionali della Puglia.
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Possibili nevicate
Non si escludono anche temporali localmente intensi e distribuiti in modo irregolare sul territorio. Si prevedono anche possibili nevicate sui rilievi, a quote insolite per il periodo: sulle Alpi i fiocchi potranno cadere fino ai 1.300-1.400 metri di quota. Valori altimetrici più alti invece per la dorsale appenninica centrale e settentrionale.
Temperature in calo
Con la perturbazione, che porterà piogge e temporali, si assisterà anche un abbassamento delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. In quest'aria si registrerà un clima decisamente più fresco rispetto ai giorni precedenti e insolito per il periodo dell'anno.
Le regioni a rischio
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di oggi, 15 maggio, è prevista un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Precipitazioni anche su Piemonte, Liguria e Campania
Anche nelle prossime ore, la situazione meteorologica resterà instabile. Nel pomeriggio e nella serata di oggi, si registreranno ancora piogge e temporali, che si intensificheranno su basso Piemonte, Liguria, Lombardia e su gran parte del versante tirrenico centrale, soprattutto tra il sud della Toscana e il Lazio. Il peggioramento raggiungerà entro sera anche la Campania, parte del versante adriatico e le Marche.
Le previsioni di venerdì 15 maggio
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo molto instabile con possibili precipitazioni sparse, spesso sotto forma di temporale con grandine e raffiche vento. Tempo più asciutto in Emilia Romagna. Neve sulle Alpi attorno ai 1.400-1.600 metri. Previste anche forti raffiche di vento. Temperature in calo con valori massimi attesi tra i 12 e i 16°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La perturbazione porterà anche su queste regioni temporali, con locali grandinate. Piogge sparse anche in Sardegna. Tempo più asciutto ma nuvoloso sul versante adriatico. Calo termico con temperature massime comprese tra i 15°C a Perugia, Firenze e l'Aquila e i 24°C a Pescara.
- Sud e Sicilia: Giornata caratterizzata da tempo in gran parte asciutto, con cieli molto nuvolosi. Previste precipitazioni irregolari sulla Campania e nel corso della serata attesi temporali sulla Sicilia. Valori massimi attesi tra i 18°C a Potenza e i 25-26°C a Bari e Palermo.
Le previsioni di sabato 16 maggio
- Nord: Condizioni meteo in miglioramento al Nordovest, con cieli sereni o poco nuvolosi. L'ondata di maltempo prosegue invece sul Nordest, con fenomeni intensi e locali nevicate sui rilievi alpini intorno a 1.500 metri. Temperature massime tra i 15°C a Trieste e i 20-21°C nelle città del Nordovest.
- Centro e Sardegna: Al mattino, ancora temporali e piogge su Toscana, Lazio centro-orientale e Marche. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca colpirà maggiormente il settore adriatico. Massime che oscillano tra i 13-14°C a L'Aquila e Perugia e i 19°C a Roma.
- Sud e Sicilia: Previsti al mattino piogge e temporali, anche di forte intensità soprattutto sui settori tirrenici. Precipitazioni occasionali altrove, alternate a schiarite. Durante il pomeriggio, il tempo tenderà a migliorare con sole e precipitazioni isolate. Temperature massime attesi tra i 14°C a Potenza e i 21-22°C a Bari e Palermo.