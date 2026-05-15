Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

A causa di un fronte d'aria fredda proveniente dalla Francia, in queste ore si registrano forte instabilità e un'ondata di maltempo sulla nostra penisola. Nella giornata di oggi, venedì 15 maggio, sono previste piogge su alcuni tratti del Nordovest, sulla Toscana e in alcune aree interne del Centro. Le precipitazioni saranno più frequenti al Nord e lungo il versante tirrenico, coinvolgendo, oltre alla Toscana, anche il Lazio e il nord della Sardegna. Qualche piovasco potrebbe registrarsi anche verso sud sui settori più settentrionali della Puglia.

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