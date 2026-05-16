Ferrovie, il 17 e 18 maggio sciopero nazionale personale del Gruppo Fs, Trenord e ItaloCronaca
Lo sciopero previsto dalle ore 21 del 17 maggio e fino alle ore 20:59 del giorno successivo, "può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Lo segnala, in una nota, il gruppo RFI
"Dalle ore 21:00 di domenica 17 maggio alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Lo segnala, in una nota, RFI, segnalando come "maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".
Il trasporto regionale e i treni di Italo garantiti
Per quanto concerne il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In vista della proclamazione dello sciopero e "al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo", l'azienda ha pubblicato online la lista dei treni garantiti.
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Per quanto riguarda la città di Milano e il collegamento con lo scalo di Malpensa, in caso di cancellazione delle corse la continuità del servizio verrà proposta grazie a bus sostitutivi senza fermate intermedie. I collegamenti stradali collegheranno Milano Cadorna, con partenza da via Paleocapa 1, e l'aeroporto lombardo. Sono previsti anche bus navetta tra Stabio e Malpensa per garantire la linea aeroportuale s50.
I rimborsi
I passeggeri che vorranno rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. In particolare, fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. L'alternativa è quella di riprogrammare il viaggio, "a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti", viene spiegato.
Le informazioni
Tutte le informazioni utili legate a collegamenti e servizi possono essere reperite anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, oppure sul sito trenord.it o tramite l’App di Trenord o il sito trenitaliatper.it. Si può sfruttare anche il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che chiedere aggiornamenti nelle biglietterie e attraverso il personale di assistenza clienti.
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