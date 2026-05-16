Lo sciopero previsto dalle ore 21 del 17 maggio e fino alle ore 20:59 del giorno successivo, "può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Lo segnala, in una nota, il gruppo RFI ascolta articolo

"Dalle ore 21:00 di domenica 17 maggio alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Lo segnala, in una nota, RFI, segnalando come "maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".

Il trasporto regionale e i treni di Italo garantiti Per quanto concerne il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. In vista della proclamazione dello sciopero e "al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo", l'azienda ha pubblicato online la lista dei treni garantiti. Potrebbe interessarti Trasporti, l'Ue propone norme per il biglietto ferroviario unico