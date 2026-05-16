Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

Alle 4,30 di questa mattina, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della guardia di finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro la piccola apparsa subito in condizioni critiche
La neonata è sbarcata a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti questa mattina alle 4,30 dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Apparsa subito in condizioni critiche è stata trasferita insieme alla madre al Poliambulatorio, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Le 55 persone arrivate sul molo Favarolo sono originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori.
L'inchiesta
La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la morte della neonata che è arrivata a Lampedusa iniseme alla madre. E' stata disposta l'ispezione cadaverica che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma sta per essere trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.