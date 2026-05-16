Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

Cronaca

Alle 4,30 di questa mattina, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della guardia di finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro la piccola apparsa subito in condizioni critiche

ascolta articolo

La neonata è sbarcata a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti questa mattina alle 4,30 dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Apparsa subito in condizioni critiche è stata trasferita insieme alla madre al Poliambulatorio, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Le 55 persone arrivate sul molo Favarolo sono originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. 

L'inchiesta

La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la morte della neonata che è arrivata a Lampedusa iniseme alla madre. E' stata disposta l'ispezione cadaverica che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma sta per essere trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. 

Lampedusa

Cronaca: Ultime notizie

"In ognuno di noi c'è lo stupro", bufera su frase di Concita Borrelli

Cronaca

"Mi scuserò" afferma la giornalista dopo le frasi sul tema della violenza sessuale, giudicate...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Previsioni meteo, allerta in nove regioni per la giornata di sabato

Cronaca

Manca poco all'estate ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un’ampia saccatura di bassa...

Foggia, minorenne aggredito da un gruppo di quattro giovani

Cronaca

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, ma è stato reso noto solo oggi dalla famiglia del...

Esorcismo e intelligenza artificiale, aumentano le soluzioni fai da te

Cronaca

Al corso internazionale sugli esorcismi e la preghiera di liberazione che si è svolto a Roma...

Cronaca: i più letti