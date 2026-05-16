Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco

La neonata è sbarcata a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti questa mattina alle 4,30 dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Apparsa subito in condizioni critiche è stata trasferita insieme alla madre al Poliambulatorio, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Le 55 persone arrivate sul molo Favarolo sono originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori.