L'obiettivo sarebbe quello di consentire ai passeggeri di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori su una piattaforma a scelta, indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria. I viaggiatori, se queste proposte diventeranno effettivamente legge, avranno così più diritti sui biglietti così acquistati

Potrebbero arrivare novità sostanziali in fatto di trasporti, soprattutto quelli ferroviari. La Commissione Ue, infatti, ha presentato un nuovo pacchetto di norme volte a semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Ue, in particolar modo quelli transfrontalieri e con più operatori. L'obiettivo, di fatto, sarebbe quello di consentire ai passeggeri di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori su una piattaforma a scelta, indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria . I viaggiatori, se queste proposte diventeranno effettivamente legge, avranno così più diritti sui biglietti così acquistati. E le piattaforme dominanti saranno obbligate ad offrire anche i biglietti della concorrenza.

Tre proposte

Come accennato, l'idea alla base delle proposte è quella di consentire di viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, sostenendo al contempo le relative protezioni per i passeggeri, tra cui, ad esempio, le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate. Oltre che confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. A questo mirano le tre misure proposte oggi dalla Commissione europea.

La tutela dei passeggeri

Come sottolinea poi l'Ue in un comunicato, un recente sondaggio di Eurobarometro ha rivelato una forte domanda pubblica di soluzioni di viaggio integrate e sistemi di prenotazione online affidabili. E le proposte avanzate aspirano proprio a facilitare per i passeggeri la gestione dei viaggi. "La prenotazione di viaggi in treno su più tratte con biglietti di compagnie diverse può essere complessa, in gran parte a causa della frammentazione dei sistemi di prenotazione e della presenza molto forte di alcune compagnie ferroviarie sul mercato", mentre la tutela dei passeggeri "è limitata nei viaggi ferroviari che coinvolgono più biglietti di diversi operatori ferroviari", ha chiarito la Commissione.

Cosa succede ora

In seguito a quanto discusso in queste ore, l'esecutivo Ue sottoporrà i regolamenti proposti al Consiglio dell'Ue e al Parlamento europeo per l'esame nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Per sviluppare sistemi di prenotazione e biglietteria senza interruzioni, gli Stati membri devono anche accelerare l'attuazione delle norme della Direttiva sui Sistemi di trasporto intelligenti relative alla condivisione dei dati di trasporto multimodale sui punti di accesso nazionali.