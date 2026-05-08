Introduzione
Dalle maestose architetture storiche alle lounge più esclusive, dalle aree per lo shopping ai ristoranti raffinati: per molti viaggiatori, una stazione dei treni è molto più di un semplice luogo di passaggio per raggiungere una destinazione. Alcune offrono esperienze più esclusive di altre rendendo il viaggio parte integrante dell'esperienza. A fare una classifica degli snodi ferroviari più prestigiosi del mondo ci ha pensato All Clear - Travel Insurance, agenzia inglese che ha analizzato 40 stazioni del pianeta assegnando loro un punteggio in base alla disponibilità e alla qualità dei servizi di alta gamma. Tra i criteri presi in consideratione l'accesso alla lounge, l'offerta gastronomica, l'offerta commerciale, la percentuali di recensioni con una valutazione alta e la vicinanza con hotel a 4 o 5 stelle. Di seguito la top 10.
Quello che devi sapere
Al primo posto la Zürich Hauptbahnhof, in Svizzera
- La stazione ferroviaria di Zurigo (Zürich Hauptbahnhof) si conferma come il nodo ferroviario più prestigioso al mondo, primeggiando nella classifica grazie alla sua eccezionale combinazione di lounge, negozi e recensioni di viaggiatori altamente qualificati. Situata nella città più grande della Svizzera, la stazione si distingue per offrire un'esperienza di alto livello a chi cerca comfort e praticità durante il viaggio. Con un punteggio complessivo di 83/100, la stazione si è guadagnata una reputazione non solo per le sue dimensioni e la sua efficienza, ma anche per la qualità dell'esperienza offerta ai passeggeri in transito, come testimoniano le recensioni online che la definiscono una "stazione ferroviaria efficiente e di alto livello" .
Al secondo posto la stazione di Osaka, in Giappone
- Al secondo posto si classifica la stazione di Osaka, in Giappone, che colpisce per l'ottima offerta di ristoranti, negozi e per l'eccellente esperienza offerta ai passeggeri. Con un punteggio complessivo di 77/100 nella categoria "Premium",
la stazione JR di Osaka si distingue per la sua vasta offerta commerciale nel vicino Osaka Station City, nonché per la moltitudine di ristoranti di alta qualità per chi desidera assaporare l'impressionante gastronomia della città prima di partire. Ci sono molti posti dove gustare carne di Kobe o wagyu, oltre a un ristorante di lusso dove provare lo yakiniku (barbecue giapponese).
Stazione di Kyoto al terzo posto
- Con un punteggio complessivo di 74/100 nella categoria "Premium", la stazione di Kyoto si aggiudica il terzo posto, combinando punteggi di recensione elevati con una solida selezione di lounge e hotel di lusso a meno di 10 minuti di distanza. I viaggiatori online hanno affermato che "la stazione di Kyoto è stata uno dei momenti salienti del nostro viaggio in Giappone", poiché offre un sorprendente contrasto tra architettura moderna e ambiente tradizionale. Progettata da Hiroshi Hara, vanta oltre il 90% di recensioni con più di quattro stelle, oltre a lounge VIP con deposito bagagli. Durante l'attesa, è possibile usufruire anche di un giardino pensile e di una passerella di vetro, lo Skyway, che offre viste panoramiche sulla città circostante di Kyoto.
Al quarto posto la stazione di Tokyo, in Giappone
- Con un punteggio complessivo "Premium" di 73/100, la terza stazione giapponese nella classifica si trova nel cuore della vivace capitale del Giappone, Tokyo. La stazione è nota per la sua imponente facciata in mattoni rossi e la sua ricca storia, e al suo interno i viaggiatori sono accolti da una serie di lounge premium e da ristoranti di alta qualità. L' ingresso centrale era un tempo riservato esclusivamente alla famiglia imperiale, e ora l' edificio ospita il lussuoso Tokyo Station Hotel, il luogo ideale per accedere direttamente alle linee ferroviarie e godere di una vista privilegiata sulla cupola della stazione.
Al 5° posto Union Station di Toronto
- Con un punteggio complessivo di 68/100, la Union Station di Toronto si posiziona al quinto posto nella categoria "Premium" e si trova nel cuore della città più grande del Canada. La sua posizione strategica permette ai viaggiatori di raggiungere facilmente le principali attrazioni, come la CN Tower e il lungomare, rendendola la stazione ideale per iniziare l'esplorazione della città. I viaggiatori ne lodano la pulizia, un risultato notevole considerando gli oltre 300.000 passeggeri che la frequentano ogni giorno. L'edificio, con le sue 22 colonne di pietra calcarea (ciascuna del peso di 75 tonnellate), è stato dichiarato Sito Storico Nazionale del Canada nel 1975.
6° posto per Santa Maria Novella a Firenze
- Prima italiana in classifica, la stazione di Santa Maria Novella a Firenze si posiziona al sesto posto. Con un punteggio complessivo di 68/100 nella categoria "Premium", la stazione grazie alla ricca offerta di negozi e ristoranti e alle numerose lounge di prima classe, si distingue come stazione di categoria superiore nonostante l'elevato flusso di passeggeri giornaliero. Si trova a pochi passi dall'omonima basilica e vanta una "cascata di vetro", una vetrata a sette livelli situata all'interno della biglietteria principale.
Al settimo posto Amsterdam Centraal
- Situata nella zona più centrale della città, la stazione di Amsterdam Centraal si guadagna un posto nello studio con un punteggio premium di 66 su 100. La stazione accoglie oltre 190.000 viaggiatori al giorno, vanta un 87% di recensioni a quattro stelle o superiori ed è spesso descritta dai passeggeri come una stazione bella ed efficiente. Progettata dallo stesso architetto che ha progettato il famoso Rijksmuseum, il suo stile neogotico e neorinascimentale spicca e comprende una sala d'attesa privata riccamente decorata, costruita esclusivamente per la famiglia reale olandese, nonché un raffinato ristorante al binario 2 chiamato che offre cucina europea.
8° posto per la Grand Central Terminal di New York
- Situata nel cuore di New York, la Grand Central Terminal è uno dei luoghi simbolo più famosi al mondo, apparsa in film come Men in Black II (2002) e nella popolare serie televisiva Gossip Girl. La stazione è rinomata per la sua architettura Beaux-Arts e la sua atmosfera maestosa. Pur essendo l'unica stazione della classifica a non disporre di almeno una sala d'attesa premium o di prima classe, offre ai viaggiatori un'ampia scelta di ristoranti di alta qualità, tra cui l'iconico Grand Central Oyster Bar & Restaurant che serve piatti a base di pesce, oltre a una vasta selezione di hotel a quattro e cinque stelle nelle vicinanze.
9° posto per Paddington Station, in Inghilterra
- Con un punteggio complessivo "Premium" di 65/100, la prima stazione del Regno Unito a entrare in classifica è la stazione di Paddington. Servita per la prima volta dai treni della metropolitana di Londra nel 1863, è una stazione ottimamente collegata che permette ai viaggiatori di esplorare appieno la capitale del paese, con collegamenti sotterranei alle linee Bakerloo, District, Circle ed Elizabeth. I viaggiatori sono entusiasti della stazione che offre anche una lounge di prima classe con bevande gratuite, servizi igienici classificati "diamante" e una selezione di opzioni di ristorazione.
10° posto per Roma Termini
- Roma Termini chiude la top 10, distinguendosi per una delle più ampie selezioni di lounge di prima classe e per l'accesso a lussuose strutture ricettive nelle vicinanze. Essendo la stazione ferroviaria più grande e trafficata d'Italia, rappresenta un punto di accesso fondamentale alla Capitale, consentendo ai viaggiatori di raggiungere facilmente i monumenti più famosi di Roma, dal Colosseo alla Fontana di Trevi.