Introduzione

Dalle maestose architetture storiche alle lounge più esclusive, dalle aree per lo shopping ai ristoranti raffinati: per molti viaggiatori, una stazione dei treni è molto più di un semplice luogo di passaggio per raggiungere una destinazione. Alcune offrono esperienze più esclusive di altre rendendo il viaggio parte integrante dell'esperienza. A fare una classifica degli snodi ferroviari più prestigiosi del mondo ci ha pensato All Clear - Travel Insurance, agenzia inglese che ha analizzato 40 stazioni del pianeta assegnando loro un punteggio in base alla disponibilità e alla qualità dei servizi di alta gamma. Tra i criteri presi in consideratione l'accesso alla lounge, l'offerta gastronomica, l'offerta commerciale, la percentuali di recensioni con una valutazione alta e la vicinanza con hotel a 4 o 5 stelle. Di seguito la top 10.