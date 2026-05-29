Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 maggio segno per segno

La giornata scorre con serenità e vi permette di affrontare ogni situazione con lucidità e buon senso, raccogliendo finalmente i risultati dei vostri sforzi. In amore ci sono emozioni intense e ritorni di passione, anche se alcune situazioni restano ancora imprevedibili. Nel lavoro emergono disciplina e determinazione, mentre la fortuna vi accompagna con conferme e soddisfazioni attese da tempo.

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