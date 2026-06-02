In un messaggio per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, il segretario di Stato Usa ha definito l’Italia “un partner e un amico fedele”. Washington apprezza "l’aumento degli investimenti italiani nella difesa, l’impegno per la sicurezza marittima a Hormuz e il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina"

Gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l’Italia in occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. In un messaggio pubblicato sul sito del Dipartimento di Stato, il segretario di Stato Usa Marco Rubio definisce l’Italia “un partner e un amico fedele” ed esprime apprezzamento per “l’aumento degli investimenti italiani nella difesa”, per “l’impegno italiano sulla sicurezza marittima a Hormuz” e per il sostegno “agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina”.

Difesa, Hormuz e Ucraina: l’apprezzamento di Rubio per l’Italia



"L'Italia è un partner e un amico fedele. Gli Usa plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno del premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina”, si legge nel messaggio inviato dal segretario di Stato Usa. Rubio ringrazia l’Italia anche “per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese".

Tecnologia e valori comuni, Rubio rilancia la partnership tra Usa e Italia



Il segretario di Stato sottolinea poi la collaborazione tra Washington e Roma sul piano scientifico e tecnologico. "Gli Stati Uniti accolgono con favore la leadership dell'Italia nello sviluppo di tecnologie critiche e nella costruzione di una solida base industriale in tutta Europa. La nostra partnership scientifica e tecnologica promuove l'innovazione, crea posti di lavoro e genera una crescita economica reciproca”, scrive Rubio. “Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario della loro indipendenza, rendiamo omaggio alla profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma ebbero sui nostri Padri Fondatori. Così come l'eredità di Roma plasmò la nascita della democrazia americana, l'odierna partnership tra Stati Uniti e Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e stato di diritto che entrambe le nazioni considerano cari”, ha concluso.