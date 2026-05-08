"L'Italia, come l'Europa, ha bisogno degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno anche bisogno dell'Italia e dell'Europa", ha sottolineato ancora Tajani, che ha definito "franco e sereno" il suo rapporto con il collega americano. "Per noi le relazioni transatlantiche sono importantissime. Io ho eccellenti rapporti con il segretario di Stato Rubio. Poi quando ci sono delle cose sulle quali non siamo d'accordo le diciamo come si fa con amici, con grande lealtà, sempre a testa alta, tenendo conto che l'alleanza transatlantica è fondamentale anche per difendere i nostri interessi", ha avvertito il ministro degli Esteri.