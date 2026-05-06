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Cronaca

Perché Trump ce l’ha così tanto con Leone XIV?

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Perché Il Presidente ha scelto di trasformare un papa americano in un avversario politico così visibile? E perché lo fa proprio ora? Nessuno lo sa davvero, ma provare a rispondere ci porta a questioni di equilibrio di potere, comunicazione e calcolo politico

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