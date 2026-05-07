Il segretario di Stato americano vedrà il Pontefice alle 11.30, dopo settimane di scontri a seguito degli attacchi di Donald Trump al Papa. “La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme”, ha detto alla vigilia Prevost, “l’Iran non può avere un’arma nucleare, che io renda felice il Papa o no”, ha ribadito il presidente statunitense

Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano , dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Pontefice , oggi è il giorno dell’incontro tra Washington e la Santa Sede: il segretario di Stato Marco Rubio vedrà infatti oggi Papa Leone XIV alle 11.30. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni. Alla vigila del vertice, il Pontefice ha detto che la Chiesa "legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace". Il Papa ha sottolineato che "la Chiesa, dunque, non annuncia sé stessa; al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo".

Card. Parolin: “Usa un interlocutore imprescindibile”

Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ieri ha detto che “sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non do giudizi”, "ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede". I dossier dell'America Latina, la questione di Cuba, il Libano, Gaza, sono tutti argomenti che rientreranno oggi nell'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha fatto sapere Parolin.

Trump: “L’Iran non può avere un’arma nucleare”

Da parte sua Donald Trump ieri è tornato a parlare del Pontefice e dell’Iran: “Posso dire questo: per quanto riguarda il Papa, è una questione molto semplice, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, l'Iran non può possedere un'arma nucleare". Alla domanda "sui suoi recenti scambi di battute" con Leone e su quale messaggio vorrebbe che il segretario di Stato Marco Rubio trasmettesse nell'incontro di domani con il pontefice, ha replicato ancora: “È sembrato dire che potessero averla, mentre io affermo che non possono, perché se ciò accadesse, il mondo intero ne rimarrebbe ostaggio, e noi non permetteremo che ciò accada. Questo è il mio unico messaggio”.