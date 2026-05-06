Il Papa "sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare". Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump è tornato ad attaccare Leone XIV, complicando ulteriormente la già spinosa missione di Marco Rubio e scatenando la reazione del governo. Le nuove parole del presidente contro il primo pontefice americano della storia non sono passate inosservate in Vaticano. È stato lo stesso Papa a replicare: "La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia", ha detto uscendo da Castel Gandolfo, nella serrata di ieri, ricordando nel merito che "la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari". "Quindi non c'è nessun dubbio", ha scandito, "spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio". Ieri era stato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a sottolineare che il Pontefice "va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace come direbbe San Paolo" in ogni occasione "opportuna e inopportuna". "Può piacere o no", aveva rimarcato Parolin, ma il ruolo di Prevost è quello di "predicare la pace"