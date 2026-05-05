Trump: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici"

"Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare", ha detto il presidente Usa durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel. Affermazioni che arrivano a due giorni della visita del suo segretario di Stato, Marco Rubio, a Città del Vaticano dove sarà ricevuto dal Pontefice. L'intenzione della visita - a quanto si apprende - è anche quella di riallacciare i rapporti dopo lo scontro dialettico che si era verificato a Pasqua

Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il Leone XIV. Parlando all'emittente Salem Newsn, in un colloquio con il giornalista Hugh Hewitt ha affermato che "il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone". Secondo Trump, Prevost "preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa". Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, viaggio che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il Pontefice e Washington delle ultime settimane.