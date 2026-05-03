Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone XIV: "Libertà di stampa troppo spesso violata"

Mondo

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello da Piazza San Pietro contro le crescenti minacce all'informazione indipendente. Purtroppo il diritto alla libertà di stampa “è spesso violato - ha detto il Pontefice - in modo a volte flagrante, a volte nascosto". Il Papa ha esortato i fedeli a ricordare i giornalisti e i reporter che hanno perso la vita perseguendo la verità, in particolare nelle aree afflitte da conflitti.

Prossimi video

Forti piogge ad Aleppo, dighe crollate e campi allagati

Mondo

Trump: Valuto piano Iran, se si comportano male attacchiamo

Mondo

Papa Leone XIV: "Libertà di stampa troppo spesso violata"

Mondo

Media israeliani: Ancora 8mila corpi sotto le macerie di Gaza

Mondo

Israele, torta con cappio per il compleanno di Ben-Gvir

Mondo

Papa: "La libertà di stampa è diritto troppo spesso violato"

Mondo