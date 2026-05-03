Papa Leone XIV: "Libertà di stampa troppo spesso violata"

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello da Piazza San Pietro contro le crescenti minacce all'informazione indipendente. Purtroppo il diritto alla libertà di stampa “è spesso violato - ha detto il Pontefice - in modo a volte flagrante, a volte nascosto". Il Papa ha esortato i fedeli a ricordare i giornalisti e i reporter che hanno perso la vita perseguendo la verità, in particolare nelle aree afflitte da conflitti.
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