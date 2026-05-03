Papa: "La libertà di stampa è diritto troppo spesso violato"

"Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza". Lo ha detto il Papa al Regina Caeli
Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco", ha ricordato Papa Leone XIV ai fedeli di piazza San Pietro dopo la preghiera del Regina Caeli. "Purtroppo - ha denunciato il Papa - questo diritto è spesso violato in
modo a volte flagrante a volte nascosto". "Ricordiamo - ha esortato infine - i numerosi giornalisti e Reporter vittime delle guerre e della violenza".
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