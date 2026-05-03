Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, installata turbina eolica offshore da record

Mondo

Al largo di Yangjiang, nella provincia cinese del Guangdong, è stata installata "Three Gorges Pilot", la turbina eolica offshore galleggiante monoblocco più grande al mondo. Con una capacità di 16 megawatt, la struttura supera i 270 metri di altezza, ha un rotore dal diametro di 252 metri e poggia su una piattaforma semi-sommergibile da 24.100 tonnellate. A regime produrrà energia per circa 24.000 famiglie ogni anno.

Prossimi video

Forti piogge ad Aleppo, dighe crollate e campi allagati

Mondo

Trump: Valuto piano Iran, se si comportano male attacchiamo

Mondo

Papa Leone XIV: "Libertà di stampa troppo spesso violata"

Mondo

Media israeliani: Ancora 8mila corpi sotto le macerie di Gaza

Mondo

Israele, torta con cappio per il compleanno di Ben-Gvir

Mondo

Papa: "La libertà di stampa è diritto troppo spesso violato"

Mondo