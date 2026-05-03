Cina, installata turbina eolica offshore da record

Al largo di Yangjiang, nella provincia cinese del Guangdong, è stata installata "Three Gorges Pilot", la turbina eolica offshore galleggiante monoblocco più grande al mondo. Con una capacità di 16 megawatt, la struttura supera i 270 metri di altezza, ha un rotore dal diametro di 252 metri e poggia su una piattaforma semi-sommergibile da 24.100 tonnellate. A regime produrrà energia per circa 24.000 famiglie ogni anno.