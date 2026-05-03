Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, droni e fuochi d'artificio incantano Chongqing

Mondo

Sul lago Changshou, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha avuto luogo lo show pirotecnico "Fire Meets Chongqing - Fireworks Star Fantasy Night". Durante l'evento 147 imbarcazioni con effetti speciali hanno animato la scena con una cascata di fuochi d'artificio sull'acqua lunga 600 metri utilizzando un innovativo formato che integra droni e fuochi e crea figure luminose in cielo.

Prossimi video

Trump valuta piano di pace proposto dall'Iran

Mondo

Trump, insoddisfatto della proposta dell'Iran

Mondo

Flotilla, torturati i due attivisti arrestati da Israele

Mondo

Negoziati in stallo, Trump rifiuta proposta di Teheran

Mondo

Attacco russo a Kharkiv, colpite 4 stazioni di servizio

Mondo

Usa ordina ritiro di 5000 soldati dalla germania

Mondo