Cina, droni e fuochi d'artificio incantano Chongqing

Sul lago Changshou, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha avuto luogo lo show pirotecnico "Fire Meets Chongqing - Fireworks Star Fantasy Night". Durante l'evento 147 imbarcazioni con effetti speciali hanno animato la scena con una cascata di fuochi d'artificio sull'acqua lunga 600 metri utilizzando un innovativo formato che integra droni e fuochi e crea figure luminose in cielo.
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