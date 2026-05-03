Ucraina, raid russo su Odessa: 2 morti e case in fiamme

Un attacco russo ha colpito la regione di Odessa, in Ucraina, causando la morte di due persone e il ferimento di altre cinque. Secondo il Servizio statale per le emergenze, i raid hanno danneggiato abitazioni civili e infrastrutture portuali.
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