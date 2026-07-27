Berlino, veglia dopo l'attacco al corteo del Pride

Migliaia di persone si sono riunite davanti alla Porta di Brandeburgo per una veglia in memoria delle vittime dell'attacco avvenuto sabato durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino. Un'auto ha investito la folla, provocando la morte di una persona e il ferimento di oltre dodici. Durante la commemorazione è stato osservato un minuto di silenzio e sono state sventolate bandiere arcobaleno, mentre gli organizzatori hanno annullato gli eventi collaterali previsti dopo la parata in segno di lutto.