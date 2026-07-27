Migliaia di persone si sono riunite davanti alla Porta di Brandeburgo per una veglia in memoria delle vittime dell'attacco avvenuto sabato durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino. Un'auto ha investito la folla, provocando la morte di una persona e il ferimento di oltre dodici. Durante la commemorazione è stato osservato un minuto di silenzio e sono state sventolate bandiere arcobaleno, mentre gli organizzatori hanno annullato gli eventi collaterali previsti dopo la parata in segno di lutto.
Prossimi video
Maiorca, residenti in piazza contro il turismo di massa
Mondo
Berlino, acceso dibattito su norme anti terrorismo minorili
Mondo
Cina, morti feriti e migliaia di evacuati per le inondazioni
Mondo
Nave vietnamita affonda: marina cinese salva 45 persone
Mondo
Berlino, veglia dopo l'attacco al corteo del Pride
Mondo
Spagna, Grecia invia Canadair contro i maxi incendi
Mondo
Seattle, sparatoria a un festival: tre morti e cinque feriti
Mondo